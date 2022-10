Lirik Lagu Jangan – Marion Jola dan Fakta di Baliknya

Jangan – Marion Jola

Hanya dengan sepatah kata

Kau buatku larut dalam cinta

Buat hati menutup mata

Hingga tak melihat kau buaya

Buatku mudah percaya

Walau ternyata berbahaya

Tersadar aku kini

Tak mau ku dibodohi begini

Namun bukan cinta yang ingin kau miliki, oh, oh

Bila kau hanya main-main saja

Sudah, kau buang waktu, percuma

Hati ini bukan untuk coba-coba (coba)

Cari (cari), enyah, kau pergilah saja, oh, oh

Oh, oh

Oh

Aku tak seperti

Mainan cintamu yang lain

Yang mau saja kau bohongi

Dengan kata indah dan manis janji

Ah

Ternyata engkau berbahaya

Tersadar aku kini

Tak mau ku dibodohi begini

Ho-oh

