Lirik Lagu Fly - GOT7 dan Fakta di Baliknya

Fly - GOT7

I wanna fly baby fly with you

Aye neon haengbokhani nan haengbokhae yeah

Nun tteuneun achim mada nan maeil kkumgata

Nunbusin haessari da nal wihan geotman gata

Oneuldo naui haruga eogimeopsi neoro sijakdwae

Bame jameun jaljani nan gakkeum

Hyeonsiri mitgiji anha jameseo kkae (hey)

Museun marinji alji gakkeumssik duryeowotji

Jeongsineopsi dallyeooni dasi nan neoui pum sok

Neon naui wiro nan maeil gido hagoisseo hagoisseo

Neon naui wiro jeo haneul wiro nalgo sipeo sipeo

Let me hear u say

We're gonna fly, fly... neol ango naragabollae

Neon nawa hamkke gajullae girl

We're gonna fly, fly... neowa naui kkumeun yeogie

Nae gaseume dasi hwalhwal ta girl

Fly fly... uri siganeun machi sonagiwa

Taeyangi gyocha doeneun il

Fly fly... teoneoreul beoseo nal ttae jjeum

Hwanhage neol bichwo juneun il

Niga sarangbanneunge mwoga geureoke geomna

Ni yeopen naega inneunde mwoga duryeowo geobina

Uri sarangeun pyeongbeomhande

Geu gachineun jael su eomne you hear me?

Machi haneureul nalgo itjiman

Ttuk tteoreojil geot gateun gibun?

Hajiman deo ollagallae

Geudaero deo nopi jikjinhallae

Eochapi gabwaya kkeuteul bolteni

Nal nochi malgo kkwak jabajullae

Simjangeul tteugeopge gayeolhalge

Neol wihae modeungeol bultaeulge

Sumanheun byeoldeul hangaundeeseodo

Neon neon neon naui pumsok

Neon naui wiro nan maeil gido hagoisseo hagoisseo

Neon naui wiro jeo haneul wiro nalgo sipeo sipeo

Let me hear u say

We're gonna fly, fly... neol ango naragabollae

Neon nawa hamkke gajullae girl

We're gonna fly, fly... neowa naui kkumeun yeogie

Nae gaseume dasi hwalhwal ta girl

Oh oh oh oh oh I just wanna be

I just wanna be with you

I just wanna be with you

Oh oh oh oh oh I just wanna be|

I just wanna be with you

I just wanna be with you