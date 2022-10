Lirik Lagu Merasa Indah- Tiara Andini, dan Fakta di Baliknya

Merasa Indah- Tiara Andini



Kemarin engkau , nyatakan hati

Tapi terlambat ,

Katamu tak bisa ..



Cinta ini takkan berbalas

sayang kupastikan melayang

Pedih ku saat merasa indah

semua hilang dan usai



Bila cinta ini tak nyata

Jangan engkau beri harapan ,

Sudah , cukup kini kusadari

Terlalu cepat jatuhkan hati



Kini ku mengerti kau lebih

memilih dia ..



Cinta ini takkan berbalas

sayang kupastikan melayang

Pedih ku saat merasa indah

semua hilang dan usai



Bila cinta ini tak nyata

Jangan engkau beri harapan ,

Sudah , cukup kini kusadari

Terlalu cepat jatuhkan hati



Sempat kau bersikap seolah sandaran jiwaku

Namun apa artinya memilih hati yang salah



Pedih ku saat merasa indah

semua hilang dan usai

Bila cinta ini tak nyata

Jangan engkau beri harapan ,

Sudah , cukup kini kusadari

Terlalu cepat jatuhkan hati



Pedih ku saat merasa indah

semua hilang dan usai

Bila cinta ini tak nyata

Jangan engkau beri harapan ,

Sudah , cukup kini kusadari

Terlalu cepat jatuhkan hati

Terlalu cepat jatuhkan hati



Credit:

Artis: Tiara Andini

Album: Tiara Andini

Dirilis: 2022

Song Writer: Yovie Widianto

Genre: Pop/Indonesian Pop



Fakta di Balik Lagu Merasa Indah - Tiara Andini:



Lagu Merasa Indah - Tiara Andini merupakan lagu yang berkisah mengenai kesalahan seseorang dalam jatuh cinta. Kemudian, membuatnya merasa kecewa karena cintanya tak terbalaskan.



Lagu ini dirilis pada tahun 2021 dan diproduseri oleh Yovie Widianto dan Adrian Kitut.



Dilansir melalui komentar akun YouTube Tiara Andini pada video lirik lagu ini, Tiara mengucapkan rasa terima kasih kepada yang sudah mendengar, mensupport dan menonton lagu Merasa Indah.



“Terharu banget ngeliat support kalian untuk album aku terutama "Merasa Indah". I'm pleased to hear kalo kalian sangat menikmati lagu ini. Tapi maaf aku udah bikin kalian over thinking sampe nangis gara gara relate sama perasaannya. But I'm pleased to know that and I'm so glad to have you guys! Ilysm,” ujar Tiara.



Lagu Merasa Indah - Tiara Andini bisa didengarkan melalui platform Spotify, JOOX, YouTube Music, iTunes. Mefi Septiandini***