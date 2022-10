Lirik Lagu So What – Loona dan Fakta di Baliknya

So What – LOONA

I'm so Bad

I'm so Bad

Neul ppeonhan da-da-dap

Gilgedo blah blah blah

Deo neureojigi jeone boran deusi

Geolleo, geomnaeji ma

Golla bwa ja tic tak toe

O anim X janni (Ha!)

Deo keuge sho-shout

Neodapge Ho-Hot

Eh gamchul sudo eopge Burn

Oh dallajineun ne nunbit (Hey!)

Kkamadeuki nopdeon byeok

Neomeo boilge

Ajjilhan nunap jeo meolli

Follow me

Gasi dotchin ge So What?

Eoreum gateun ge So What?

Geobi eomneun ge (Bad)

Eottaeseo?! So What?

(Ba-ba-ba-bad)

Take that

So What?

I'm so Bad geuge eottae

I'm so Bad mwo eottae

I'm so Bad deo jayuropge

I'm so Bad

Bakchago ireona dallineun beop

Tteooreuge hae julge

Tteugeopge neol

Kkeureonae deo

Neol wihan sesangui jungsimeun neo

Bijobeun saejangeun No, jom deo nopi

Gabyeopge skip

On my own feet

Joa

Eoseo ttarawa bwabwa

Ikkeullin daero Don't Worry (Ha!)

Gangnyeolhan sho-shock

Beolsseo neon can't stop