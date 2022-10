Lirik Lagu Wish - Urban Zakapa dan Fakta di Baliknya

Wish - Urban Zakapa

Jichin harureul machigo

Jibe dorawa sseul ttae

Isanghage naccseon gibun

Mwonji moreul eojireoumgwa

Alsu eopsneun i dapdaphan

Jigeum idaero do gwaenchanheul kka

Haruiteul jina iljuil

Siganeun heureuneunde

Naneun haneulman bone

Amu saenggak eopneun saramcheoreom

Seuseuro nareul jachaekhago

Biuseumyeo issjani

Jeomjeom bichamhaejineun

Neoeopsi chorahan na

Neoreul ganjeolhi wonhajiman

Deo gidaehal su eobseul ttae

Sumanheun gamjeongape

Mwol haeya halkka

Haruiteul jina iljuil

Siganeun heureuneunde

Naneun haneulman bone

Amu saenggak eopsi

Geuriwo niga tto geuriwo

Jeojeun nuneul gamado

Jakku niga saenggakna

Neodo nawa gateun gibunilkka

Neol saranghago sipji anhdaneun

Sowonmankeumina

Bujileopsneun baraem

Nan jakku hage dwae

Artis: Urban Zakapa

Album: Ost Drama Guardian: The Lonely and Great God

Dirilis: 2017

Genre: Korea Ballads, K-Pop

Songwriters: Ju Hee Park / Yong In Park