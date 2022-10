Lirik Lagu Hard Carry - GOT7 dan Fakta di Baliknya

Hard Carry - GOT7

Hadeukaerihae woh hadeukaerihae

Welcome to my world let's do this

Isyujejogira bulleo I'm so ill

Eodilgado bunwigi Go higher

Bihaenggi bakkeun neomu sikkeureowo gwayeol

Nae anbuneun Everybody knows it

Hajiman ajik bae an bulleo Hungry

Eotteon iredo gijukji ana

Igeol han daneoro pyohyeon paegi

Na hanbeon tteumyeon geim da jeongnidwae

Wonhaneun geol jeonbu da gatge dwae

Mul taneun beobeul ara

Nan oneuldo hal il hae hadeukaerihae

Let's fly again fly again fly again

I got this right (I got this right)

Naeil ireun geokjeong ma (geokjeong ma)

Oneureun naega ojik neol hadeukaerihae

Hadeukaerihae

Let it flow let it flow now

Heundeureotta deureotta nwa hadeukaerihae

Let it flow let it flow now

Heundeureotta deureotta nwa hadeukaerihae

Nan geimeseo jinjeogi eopseo

Maebeon kkeutjangeul bwa passioni neomchyeo

Geopumi saljjak kkin urin

Noneun deneun an jineun sillyeok inneun gembeulleo

Bunwigi paeseuwodeu aidineun jeojang

Maneun saram oneuldo nal bulleo

Mudaega kkeunnago dasi bihaenggiro

Gureumboda pyeonhan chimdaega eopseo

Na hanbeon tteumyeon geim da jeongnidwae

Wonhaneun geol jeonbu da gatge dwae

Mul taneun beobeul ara

Nan oneuldo hal il hae hadeukaerihae

Let's fly again fly again fly again

I got this right (I got this right)

Naeil ireun geokjeong ma (geokjeong ma)

Oneureun naega ojik neol hadeukaerihae

Hadeukaerihae

Let it flow let it flow now

Heundeureotta deureotta nwa hadeukaerihae

Let it flow let it flow now

Heundeureotta deureotta nwa hadeukaerihae

If you wanna get this hadeon daero hae

Amu sanggwan malgo doel daero doera geurae

Eodum soge hwanhan bichi doeeobollae

I just wanna blow your mind

I just wanna show my mind

Hadeukaerihae

Hadeukaerihae