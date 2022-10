Lirik Lagu Time for the Moon Night - GFRIEND dan Fakta di Baliknya

Time for the Moon Night - GFRIEND

Tteollyeooneun byeolbich banjjagineunde

Neon eodireul bogo issneunji

Geumbangirado sarajil geot gateunde

Bureul kyeojwo simjangi kkamkkamhae

Oneuldo gibuneun simurukhae

Neoui maeum ane issneun nae moseubeun

Nae mam gatji anha

Eoneu teume nohchyeobeorin geolkka

Johahaneun mankeum byeoreun tteooreugo

Yeojeonhi naneun eojjeol jul moreugo

Angae soge gadhin geu maltu soge damgin

Domuji al su eopsneun niga saenggaknaneun bam

Tteollyeooneun byeolbich banjjagineunde

Neon eodireul bogo issneunji

Geumbangilado sarajil geot gateunde

Gidaryeossdeon sigani jinago

Ije bonaejulge anya ajigeun

Neoreul nae bange mollae mollae ganjikhago sipeun bam

Bambambame bam haneureul nara

As time time for the moon night

Kkum sogeseo neoreul manna

Yeollyeolhan sarang gobaek haebolkka (haebolkka)

Changmun neomeoro neoreul gyesok bulleobogo isseo

Ireohge neorang na uri durui saiga

Jogeum deo jobhyeojigil gidaehago sipeun bam

Tteollyeooneun byeolbich banjjagineunde

Neon eodireul bogo issneunji

Geumbangirado sarajil geot gateunde

Gidaryeossdeon sigani jinago

Ije bonaejulge anya ajigeun

Neoreul naebange mollae mollae ganjikhago sipeo

Dagagagien neoui mami hwaksilhaji anha

Mangseoryeojijiman yeogi issgien

Neomu johajyeobeorin nae mam bol su eobseunikka

Jigeumi myeochiljjae huljjeogineunde

Neon eodiro gago issneunji

Dangjangirado ttaragago sipeunde

Gidaryeossdeon sungan oneuri

Modu da jinago hayeomeopsi

Neoreul jjochassdeon bam sone dahji anhneun

Niga bogo sipeun bam

Bambambame bamhaneureul nara

As time time for the moon night

Kkum sogeseo neoreul manna