Lirik Lagu If You Do - GOT7 dan Fakta di Baliknya

If You Do - GOT7

So, it's me again? huh...

Why you gotta be like this?

Forget it!

Niga hamyeon good naega hamyeon kkeut

Eotteoke maeil naega teullyeotdago malhaneunde

Igiryeogoman haji

Nunmuri neoui mugiji anni

Cheoeumen dangdanghaeseo kkeullyeosseo

Hajiman maeil nan mureup kkulheosseo

Jogeum jalmothan geotdo bupullyeoseo

Nal jeolbyeogeuro mireo buchyeosseo

Hoksi molla geuraedo neol

Saranghanikka chameul su isseosseo

Every day, every night

Feel like a fool, you gotta know

Neon naege waewaewae tto hwaman naenaenae

Uri dasi doragal su isseulkka

Niga hamyeon da manneun mari dwae

Niga hamyeon nan igiji mothaneunde

Gapjagi neon ttan sarami dwae

Joheul ttae deo nareul buranhage hae

Naega hamyeon neon naega hamyeon

Mwon malmanhamyeon neon maeil heeojyeo

Naega deo dagagaji mothage

Deo saranghaji mothage hae, oh...

Ni jeongongeun haetdeon yaegi tto hagi

Yeopguri jjilleoseo jeol batgi

Imi jeonghaejin jaepan batgi jichyeosseo

Beoseonago sipeo jeolbakhi

Neohanteneun chingu naegen barameul pilsu

Inneun buranhan jongjadeul il ppun

Tto dareun silsu niga hamyeon ok