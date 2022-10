Lirik Lagu We Don't Talk Together - Heize feat Giriboy dan Fakta di Baliknya

We Don't Talk Together - Heize feat Giriboy

Isanghae neorang duri

Oraenmane geotgo issneun i bam

Jom eosaekhaedo

Nan yeojeonhi neoui geosinikka

Mianhae naega neomu maejeonghaessji

Jinjja geopdo eopsi

I don't know I don't know

Amado geuttaen

Neoga nal dallaejulgeora mitgo

Ppeotinggingeoya

Neo hana eopseojigo

Modeun ge muneojyeoseo

Meonghan pyojeongeuro ama

Jibeul han chae jieosseo nan

Jeomjeom balgeoreumi mugeowo

Mot geotgesseo

Idaero neol bonael sun eopsneunde

Ibi an tteoreojyeo

I know

Urin saranghaeseo

We don't talk together

Yeojeonhi nan neoingeol

Why don't you

Injeonghagi silheungeol

Why don't you

Bonael suga eopsneungeol

Urin neomu saranghaeseo

Ani naega saranghaeseo

Naneun neomu jagakhaesseo hyeonsireul

Sigani dagaogoisseo

Neoreul bonaeyahae nan

Uhoejeon jwahoejeon

Goseuteureit sabunjeon

Ajinjja dorabeorigesseo

Ibyeoreun neomu apeujiman

Neoreul nohabeorigesseo

Ani neoreul nohgi silheo

Chiryohamyeon doeji apeungeoseul

Naa beorigesseo

Uri jajugassdeon kape

Yeogil dolmyeon ilbunane

Neouijip uhoejeon

Jwahoejeon dochak

I know

Urin saranghaeseo

We don't talk together

Yeojeonhi nan neoingeol

Why don't you

Injeonghagi silheungeol

Why don't you

Bonael suga eopsneungeol

Jibe dochak

Jal jinae hamyeonseo doraseon neo

Dasi uri sarangeul chajaya hae

Ibyeoreul magayaman hae

Urin saranghaedo

We don't talk together

Meoreojyeoman ganeun neol

Why don't you

Bonael suga eopsneun geol

Why don't you

Jabeul sudo eopsneun geol

Artis: Heiz

Album: We don’t talk together

Dirilis: 2019

Penulis: Giriboy / Heize / Yi Jeong Jang / Yoon Gi Min

Fakta di Balik Lagu

Jang Da-hye atau lebih dikenal dengan nama panggu Heize adalah seorang penyanyi, rapper. penulis lagu, dan komposer asal Korea Selatan. Ia berada di bawah agensi Stone Muisic Entertaiment dan memulai debutnya tahun 2014 dengan album mini Heize.