Lirik Lagu Dreams Come True – Aespa dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Dreams Come True – Aespa

Uh, you wanna feel the vibe

That I'm feeling and loving it and imagining (What?)

Jeogi meolli looks like tiny we call it's destiny

Jigeumbuteo hana dul set hamyeon moyeoboja

Geurae come over

Yeah, get it on nah, get in on nah

Let's bring it back to '90s

Naega wonhaneun daero

Jasin inneun moseup geudaero

Ijekkeot sumgyeo watdeon bimireul

Nege modu malhago sipeo baby

Funny how all dreams come true

(My dreams come true)

Nareul jikyeojul geoya

Akkyeowatdeon jageun sarangdo

(You make me feel so good)

Funny how I feel for you

Neoui gyeote geuryeojil

Kkumgyeolgateun naui miraedo

(You gotta be mine jigeumdo miraedo)

Oh-woah-woah

You make it feel me good

Do you wanna upside down

You make it feel me good

Don't you wanna up and down

I'm in Twilight Zone



Cheoeum neukkimin geotcheoreom

Jjarithaetdeon sungan geudaeroya jigeum nan

Machi yaksokaetdeon geot gata oh no

Gateun got barabol ttae

Geuttae malhago sipeo

So I'm loving you more than last forever

Funny how all dreams come true (Hey-yeah)

(My dreams come true)

Nareul jikyeojul geoya

Akkyeowatdeon jageun sarangdo (Yeah-yeah-yeah-yeah)

(You make it feel so good)

Funny how I feel for you

Neoui gyeote geuryeojil

Kkumgyeolgateun naui miraedo

(You gotta be mine jigeumdo miraedo)



Oh-woah-woah

(Jigeumdo miraedo)

You make it feel me good (Make it feel me good)

Do you wanna upside down

You make it feel me good

Don't you wanna up and down (Down)

Hey-yeah-yeah



Come on over eonjena duri hamkke

Nega inneun na haengbokal geoyeyo

Deoneun seulpeun norae deutji aneul geoyeyo

Nae mameul algetjyo, woah, woah-oh



Now I love, if you love me

Wanna take you woke up make you zone out

So, love with it, with it, with it, with again

Funny what you do it

Gotcha' do me

What do again?

Do in, what's up, wella gella doing killa?



(Yeah) Funny how all dreams come true

(My dreams come true)

Nareul jikyeojul geoya (Oh yeah)

Akkyeowatdeon jageun sarangdo (jageun sarangdo, yeah-yeah-yeah-yeah)

(You make it feel so good)

Funny how I feel for you (I feel for you, woah-woah-yeah, oh-yeah)

Neoui gyeote geuryeojil

Kkumgyeolgateun naui miraedo

(You gotta be mine jigeumdo miraedo, woah-woah-woah-yeah)



Dreams come true



Credit

Artis: Aespa

Album: 2021 Winter SM Town: SMCU Express

Tahun: 2021

Penulis lagu: Sipi Castren, Gil Bum Lee, Sung Hee Choi, Kristiina Sydanmaa, Haeng Suk Jwa, Kwon Bo A, Kim Hyung Suk, Risto Armas Asikainen, Young Jin Yoo

Genre: Korea Dance/Electronic, Pop, Contemporary Christian, Korea Ballads, K-Pop, Christian