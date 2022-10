Lirik lagu Fearless – Le Sserafim dan Fakta di Baliknya

Fearless – Le Sserafim

Bam ba ba ba ba bam ba ba ba ba bam

Ba ba ba ba bam

Bam ba ba ba ba bam ba ba ba ba bam

Ba ba ba ba bam

Jeil nopeun gose nan dahkil weonhae

Neukkyeosseo nae answer

Nae hyeolgwan soge nalttwineun new wave

Nae geodaehan passion

Gwanshim eopseo gwageoe moduga algo inneun

Geu teureobeule huh

I'm fearless a new bitch new crazy

Ollaga next one

Balpajweo highway highway

Meotjin gyeolmale dake

Nae hyungjimdo naye ilburamyeon

Geobi nan eopji eopji

What you lookin' at

What you what you lookin' at

What you lookin' at

What you what you lookin' at

What you lookin' at

What you what you lookin' at

Mmmm I'm fearless huh

You should get away

Get a get a get away

Dachiji anke dachi dachiji anke

You should get away

Get a get a get away

Mmmm I'm fearless huh

Bam ba ba ba ba bam ba ba ba ba bam

Ba ba ba ba bam

Bam ba ba ba ba bam ba ba ba ba bam

Ba ba ba ba bam

Yokshimeul sumgiraneun ne maldeureun isanghae

Gyeomsonhan yeongi gateun geon deo isang an hae

Gajyeowa forever win naege ay

Gaseumpage sutja il naege ay

Nae miteuro joarin segye ay

Take the world break it down break you

Down down