Lirik Lagu Lupa-lupa Ingat – Kuburan Band dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Lupa Lupa Ingat – Kuburan Band

Lupa, lupa, lupa, lupa, lupa lagi syairnya

Lupa, lupa, lupa, lupa, lupa lagi syairnya

Ingat, ingat, ingat, ingat, cuma ingat kuncinya

Ingat, aku ingat-ingat, cuma ingat kuncinya

C, A minor, D minor ke G, ke C lagi

A minor, D minor ke G, ke C lagi

A minor, D minor ke G, ke C lagi

Lupa, lupa, lupa, lupa, lupa lagi syairnya

Lupa, aku lupa, lupa, lupa lagi syairnya

Ingat, ingat, ingat, ingat, cuma ingat kuncinya

Ingat, aku ingat-ingat, cuma ingat kuncinya

C, A minor, D minor ke G, ke C lagi

A minor, D minor ke G, ke C lagi

A minor, D minor ke G, ke C lagi

Credit

Artis: Kuburan Band

Album: Booming! Bee Are The Kill Young Pen Think Gun Thank

Dirilis: 2009

Genre: Pop, Rock, Folk

Fakta di balik lirik lagu Lupa Lupa Ingat – Kuburan Band

Lagu Lupa Lupa Ingat ini merupakan lagu yang mengantarkan Kuburan Band ke masa kejayaan mereka pada 2009 dan dirilis ulang di tahun 2017 lalu.