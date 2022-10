Lirik Lagu Villain – Key SHINee ft Jeno NCT dan Fakta di Baliknya

Villain – Key ft. Jeno NCT

Cheombuteo ppeonhan Game ttaemajchwo ssotneun Rain

Naneun kkolsanapge sseureojyeojumyeon dwae

Gin siganeul geochyeo mageul naerin moheom

Geugeon geudeulmanui Story

Eodumi modu geothyeo Episode is over

Haengbogeun eopseo yeongwonhi

Jeomcha iksukhaejin deushan nae moseubi nan

Jeonghaejin yeokhareun geu eodinga

Jjarishan guseogi eopseunikka

Mwo ijeneun naega golla Oh

You can call me villain

Mwodeun sanggwaneopseo

Take your time

Daeboneneun eopsneun daesadeureul baeteo

Bimyeonggwa jeonyulgam nollagi bappeun baneungi da

Jaemissneun geol bomyeon

Maybe I’m a villain

Ttokgateun keullisye ijjeumen saeropge

Juyeongwa nareul Change

When they go I’m the main

Neul igineun Savior geugeon eojjeomyeon

Maeneorijeum gateun sori

Nan malbodaneun meonjeo bangasoereul danggyeo

Igeon miri juneun Warning

Mwonga eosaekhaejin deushan nae moseubi nan

Biteullin misoneun gamyeonilkka

Tto dareun nae anui pyojeongilkka

Mwo ijeneun nado molla No

You can call me villain

Mwodeun sanggwaneopseo

Take your time

Daeboneneun eopsneun daesadeureul baeteo

Bimyeonggwa jeonyulgam nollagi bappeun baneungi da

Jaemissneun geol bomyeon

Maybe I’m a villain

Kkeuteopsi beonjineun bulgireul

Naeryeodaboneun i gibuneun High so high

Seoniran seondeureun modu da

Danbeone neomeoseol i sungan nan

Nado nal makji moshae Ah

You can call me villain

(Call me villain)

Mwodeun sanggwaneopseo

Take your time

Daeboneneun eopsneun daesadeureul baeteo

(Take it if I want it)

Bimyeonggwa jeonyulgam naneun wae jakku useumi na

Guwon ttawi eopsneun

Maybe I’m a villain