Lirik Lagu Silhouette - Kana Boon dan Fakta di Baliknya

Silhouette – Kana Boon

Issee noo se de fumikomu gooru rain

Bokura wa nanimo nanimo mada shiranu

Issen koete furikaeru to mou nai

Bokura wa nanimo nanimo mada shiranu

Udatte udatte udatteku

Kirameku ase ga koboreru no sa

Oboetenai koto mo takusan atta darou

Daremo kare mo shiruetto

Daiji ni shiteta mono wasureta furi wo shitan da yo

Nanimo nai yo waraeru sa

Issee noo de omoidasu shounen

Bokura wa nanimo kamo hoshigatta

Wakatatteiru tte, aa kizuiteiru tte

Tokei no hari wa hibi wa tomaranai

Ubatte ubatte ubatteku

Nagareru toki to kioku

Tooku tooku tooku ni natte

Oboetenai koto mo takusan atta darou

Daremo kare mo shiruetto

Osorete marugoto shiranai furi wo shitan da yo

Nanimo nai yo waraeru sa

Hirari to hirari to matteru

Konoha no you ni yureru koto naku shousou nakusu sugoshiteitai yo

Oboetenai koto mo takusan atta kedo

Kitto zutto kawaranai mono ga aru koto wo

Oshietekureta anata wa kienu kienu shiruetto

Daiji ni shitai mono motte otona ni narun da

Donna toki mo hanasazu ni mamori tsuzukeyou

Soshitara itsu no hi ni ka

Nanimo kamo waraeru sa