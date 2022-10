Lirik Lagu Dangdut is The Music of My Country - Project Pop dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Dangdut is The Music of My Country - Project Pop

Siapa tidak mengakui perbedaan

Tidak pernah diajari di skolahan

Semua orang macam-macam diciptakan

Cakep atau jelek smua punya perasaan

Ada orang Batak, ada orang Jawa

Ada orang Ambon, ada juga orang Padang

Ada orang Menado, ada orang Madura

Ada orang Papua, nggak disebut jangan marah

Apakah yang dapat menyatukan kita

Salah satunya dengan musik

Dangdut is the music of my country

Dangdut is the music of my country, my country, of my country

Dangdut is the music of my country, my country, of my country

Aaaaa, oh my country

Kalo ngaku ngerti tentang persatuan

Mengapa adu domba mudah dilakukan

Kenapa smua mudah hilang kesabaran

Kenapa smua mudah diprovokasikan

Ada kulit hitam, ada kulit putih

Ada rambut panjang, ada juga rambut keriting

Ada mata besar, ada mata sipit

Ada orang kaya ada juga orang miskin

Apakah yang dapat menyatukan kita

Salah satunya dengan musik

Dangdut is the music of my country

Dangdut is the music of my country, my country, of my country

Dangdut is the music of my country, my country, of my country

Aaaaa, oh my country