Lirik Lagu Jangan Muncul Muncul Lagi - Vionita dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Jangan Muncul Muncul Lagi - Vionita

Ku inginnya cinta

Untuk selamanya

Bukan hanya cinta sesaat

Datang lalu menghilang

Deras henti bagai hujan turun

Sejuk sesaat

Mengapa kau tak bisa?

Menjadi seperti yang kuingini

Bila kau ingin disini

Jangan lagi pergi

Jangan buat hatiku gundah

Bila tak ingin di sini

Jangan muncul-muncul lagi

Tolong berhenti rasa ini membunuhku

Ku inginnya cinta (Cinta)

Untuk selamanya (Selamanya)

Bukan hanya cinta sesaat

Datang lalu menghilang (Lalu menghilang)

Deras henti bagai hujan turun

Sejuk sesaat

Mengapa kau tak bisa?

Menjadi seperti yang kuingini

Bila kau ingin di sini

Jangan lagi pergi

Jangan buat hatiku gundah, oh

Bila tak ingin di sini

Jangan muncul-muncul lagi

Tolong berhenti rasa ini membunuhku

Ku ingin cintaimu s'lamanya

Bukan hanya yang sementara

Selamanya

Bila kau ingin di sini

Jangan lagi pergi

Bila kau ingin di sini

Jangan lagi pergi

Jangan buat hatiku gundah, oh

Bila tak ingin disini

Jangan muncul-muncul lagi

Tolong berhenti rasa ini membunuhku (Bila tak ingin disini)

(Jangan muncul-muncul lagi)

Ku tak ingin lagi, oh (Tolong berhenti rasa ini membunuhku)

Membunuhku, oh

Rasa ini, oh

Membunuhku, oh yeah