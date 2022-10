Lirik Lagu How Can I Love the Heartbreak, You’re the One I Love – AKMU dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu How Can I Love the Heartbreak, You’re the One I Love – AKMU

Ilbureo myeot baljaguk mulleona

Naega eopsi honja geonneun neol barabonda

Yeopjari heojeonhan neoui punggyeong

Heukbaek geori gaunde neon dwidorabonda

Geuttae alge doeeosseo

Nan neol tteonal su eopdan geol

Uri saie geu eotteon himdeun ildo

Ibyeolbodan beotil su inneun geotdeurieotjyo

Eotteoke ibyeolkkaji saranghagesseo

Neol saranghaneun geoji

Sarangiraneun iyuro seororeul pogihago

Jjijeojil geotgachi apahal su eopseo nan

Duse beon deo gireul doragalkka

Jeongmak jiteun doro wie georeumeul pogaenda

Amu mal eomneun daehwa nanumyeo

Jumadeungi gireul bichun meon goseul bonda

Geuttae alge doeeosseo

Nan deo gal su eopdan geol

Han bal han bal ibyeore gakkawojilsurok

Neowa matjabeun soni sarajineun geot gatjyo

Eotteoke ibyeolkkaji saranghagesseo

Neol saranghaneun geoji

Sarangiraneun iyuro seororeul pogihago

Jjijeojil geotgachi apahal su eopseo nan

Eotteoke naega eotteoke neoreul

Ihue uri badacheoreom gipeun sarangi

Da mareul ttaekkaji gidarineun ge ibyeoril tende

Eotteoke naega eotteoke neoreul

Ihue uri badacheoreom gipeun sarangi

Da mareul ttaekkaji gidarineun ge ibyeoril tende

Artis: AKMU

Album: Sailing