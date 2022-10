Lirik Lagu Mantan Kekasih – Lyla dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Mantan Kekasih

Aku terpaksa menangis

Aku terpaksa merintih

Cahayaku semakin redup

Memilukan

Kau masih bisa ku lihat

Suaramu masih ku dengar

Namun kenyataan ini mengharukan

Seseorang disana telah memilikimu

Aku kan berdosa bila merindukanmu

Oh mantan kekasihku

Jangan kau lupakan aku

Bila suatu saat nanti

Kau merindukanku

Datang datang padaku

Kau masih bisa ku lihat

Suaramu masih ku dengar

Namun kenyataan ini mengharukan oh

Seseorang disana telah memilikimu oh

Aku kan berdosa bila merindukanmu oh

Mantan kekasihku

Jangan kau lupakan aku

Bila suatu saat nanti

Kau merindukanku

Datang datang padaku ho hey hey hey

Mantan kekasihku

Jangan kau lupakan aku oh

Bila suatu saat nanti

Kau merindukanku

Datang datang padaku

Mantan kekasihku

Jangan kau lupakan aku wo

Bila suatu saat nanti (suatu saat nanti)

Kau merindukanku (rindukanmu)

Datang (datang)

Datang (datang)

Kau cepat (cepat)

Datang padaku

Credit