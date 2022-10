Lirik Lagu Dark Clouds - Taeyong NCT dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Dark Clouds – Taeyong NCT

I’m going to read this letter to you

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

I’m coming, drowning, keep holding me down (Down)

sumyeon wiro bichuneun i sesangeul bwa (No)

You can never know that neodo aljana

haneureun eonjena yeah yeollyeo itji wae

ollyeodabojil mothae apeman bogie

haneureun eonjena yeah neoui deung dwi (deung dwi)

haneureul deopeun geomeun goraedeurui norae

machi mureul samkin deut dapdapan sokgamjeongeun

nareul daebyeonhaneun deung jageun chulleongimedo

eojjeol jureul molla hae Yeah naui moseup hanpyeonen

Yeah sseogeotjana nae soneun geomeun gompangiga piwo

naui ppyeotsokkkaji ppuri naeryeo ppurindaero geodwo

nae yeojaneun maju up heum geurae geuge baro neo

igeon no chakaedo heum kkochi seulpeun geot gatji ana

Yeah kkalkkal kick it nareul daebyeonhae

nae moseup ssoanaeneunde gamjeongeun bureul

bureumyeonseo ga-gaksaekae kkochi maeummeogeo

geomeun gureum sairo (yeah)

bicheul ppumneun goraedeul (no-no-oh)

geu anui sum ane pagodeureo (yeah)

byeoreun steady bichuji neol (no, no-oh)

naui gamgagi tteoreojiji

anke neoga nal kkeureodanggyeo ganjireowo

tto haru deo deo haruga tto jinado nae yeope (Uh-uh)

Up and down nae gibuneun eonjena nameungabwa norae (Hold up)

ijen geumanhaeyaji hago ttokgateun haru bonae (Hold up)

igyeonaeyaji All day (All day)

igyeonaeyaji All day (All day)

saram saneun geon da ttokgatdaneun geo bireotji geurae All day

oneureun gureumi badawa gata

gibundo gloomy, gloomy, gloomy

heurithaejin siya sairo bichun bul

bicheun muldeureo Oh-oh, oh no

geomeun gureum sairo (yeah)

bicheul ppumneun goraedeul (no-no)

geu anui sum ane pagodeureo (yeah)

byeoreun steady bichuji neol (no, no-oh)

oneureun gureumi badawa gata

gibundo gloomy, gloomy, gloomy

heurithaejin siya sairo bichun bul

bicheun muldeureo Oh-oh, oh no