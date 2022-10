Lirik Lagu Beautiful - Cherrybelle dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Beautiful - Cherrybelle

Don't cry, don't be shy

Kamu cantik apa adanya

Sadari syukuri dirimu sempurna

Jangan dengarkan kata mereka

Dirimu indah pancarkan sinarmu wo oww

You are beautiful, beautiful, beautiful

Kamu cantik cantik dari hatimu

You are beautiful, beautiful, beautiful

Kamu cantik cantik dari hatimu

Don't cry, don't be shy

Kamu cantik apa adanya

Sadari syukuri dirimu sempurna

Jangan dengarkan kata mereka

Dirimu indah pancarkan sinarmu wo oww

You are beautiful, beautiful, beautiful

Kamu cantik cantik dari hatimu

You are beautiful, beautiful, beautiful

Kamu cantik cantik dari hatimu

Tahukah dirimu berbeda istimewa

Kau membuat mereka jatuh cinta

You are beautiful, beautiful, beautiful

Kamu cantik cantik dari hatimu

You are beautiful, beautiful, beautiful

Kamu cantik cantik dari hatimu

You are beautiful, beautiful, beautiful

Kamu cantik cantik dari hatimu

You are beautiful, beautiful, beautiful

Kamu cantik cantik dari hatimu

Credit

Artis: Cherrybelle

Album: mini album Love Is You

Tahun: 2011