Lirik Lagu Dilema - Cherrybelle dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Dilema - Cherrybelle

Tuhan tolong aku

Ku tak dapat menahan rasa di dadaku

Ingin aku memiliki

Namun dia ada yang punya

Tuhan bantu aku

Ternyata dia kekasih sahabatku

Entah apa yang harus ku katakan

Hatiku bimbang jadi tak menentu

Bukan maksud diriku melukai hatimu

Namun aku juga wanita

Yang ingin merasakan cinta

Never never want you

Really really love you

Maafkan aku mengecewakanmu

Really really love you

Never never leave you

Segera aku melupakan dirinya

