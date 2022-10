Arti Nama Anak Pertama dari Pasangan Fendy Chow dan Stella Cornelia

PIKIRAN RAKYAT – Kabar bahagia tengah menyelimuti keluarga Fendy Chow dan Stella Cornelia yang baru saja melahirkan anak pertamanya.

Stella Cornelia melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki pada Sabtu, 1 Oktober 2022 melalui persalinan sesar.

Pasangan yang menikah pada 23 Juli 2017 itu memberikan nama anak mereka, Avery Stefen Chow.

Melalui unggahan foto di Instagram @stellacor yang turut menandai Fendy Chow, memperlihatkan raut wajah bahagia Stella ditemani dengan sang anak di rumah sakit.

“Welcoming our new family member. Our Precious “Avery Stefen Chow” (menyambut anggota keluarga baru kami yang berharga Avery Stefen Chow),” tulisnya.

“1 Oktober kemarin, prosesnya juga lancar-lancar aja semuanya dan akhirnya setelah penantian lama, lima tahun Tuhan kasih kita baby Avery yang gembul banget,” kata Fendy Chow dilansir Pikiran-rakyat.com dari STARPRO Indonesia.

Pernah mengalami keguguran dua kali, Stella Cornelia menceritakan bahwa keputusannya untuk menjalani persalinan sesar lantaran ukuran sang anak yang besar.

