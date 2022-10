Lirik Lagu English Girl – ONEUS dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu English Girl

A to Z ne modern geol da algo sipeojyeo

123 majachineun nanbichi jjarithan geol

Nega meolli isseodo

Jeo bihaenggi tago nan fluing

Eoneoga jom dallado

Mwo eottae neukkijanha feelin’

A Alaska Atlanta Africa

Eodie issdeorado nae mameun gatdago

B be alright

Sanggwan eopseo nan byeonhaji anha

C clap clap clap clap girl

Neoman boyeo eotteohge dwaessna bwa

Meori wien around

Aetaneun mam nege jeonhago sipjiman

I can’t speak E English well

I can’t speak E English well

I’m sorry

I can’t speak E English

English English Girl

I can’t speak e English well

I’m so so sorry

Neol mannan sungan teojyeo lotto jackpot

What up what up

Bogo sipeo yeah yeah

When I see your face ppampparabam

Narang geotneun georin kkoccgil

Biccnaneun gillo wa butterfly

I don’t know what you say

Naega hal su issneun yeongeo

Dokhae munbeop munjang

Guseong gateun geon piryo eopseo

Lhae mot haedo daechung ganeumhae

Sasil mari piryo eopseo

Neoman bomyeon dwae I love ya

A Alaska Atlanta Africa

Eodie issdeorado nae mameun gatdago

B be alright

Sanggwan eopseo nan byeonhaji anha

C clap clap clap clap girl

Neoman boyeo eotteohge dwaessna bwa

Meori wien around

Aetaneun mam nege jeonhago sipjiman

I can’t speak E English well

I can’t speak E English well

I’m sorry

I can’t speak E English

English English Girl

I can’t speak e English well

I’m so so sorry

Wonhadeon wonhadeon wonhadeon

Naui isanghyeong

Jogeumeun eosaekhaedo

Nae mami jeonhaejigil yeah

Wow wow haneuri bonaejun cheonsa

Now now neoege bonaelge chansa

Eodideun myeot sideun nan doesn’t matter

Neol boreo dallyeogalge

Gomineun an hae never