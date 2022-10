Lirik Lagu Perfect-Ed Sheeran, dan Fakta di Baliknya

Perfect-Ed Sheeran



[Verse 1]

I found a love for me

Ku temukan cintaku



Darling, just dive right in and follow my lead

Kasih, cukup selami dan ikuti aku



Well, I found a girl, beautiful and sweet

Ya, ku temukan seorang gadis, cantik dan manis



Oh, I never knew you were the someone waiting for me

Oh, ku tak pernah tahu bahwa kau menantiku



'Cause we were just kids when we fell in love

Karena kita masih anak-anak saat kita jatuh cinta



Not knowing what it was

Tak mengerti apa-apa



I will not give you up this time

Aku takkan membiarkanmu menyerah kali ini



But darling, just kiss me slow, your heart is all I own

Tapi kasih, cukup kecup aku perlahan, hatimu sepenuhnya milikku



And in your eyes, you're holding mine

Dan dari matamu, kaulah milikku



[Chorus]

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms

Sayang, aku menari dalam gelap bersamamu dipelukanku



Barefoot on the grass, listening to our favourite song

Tak beralas kaki di atas rumput, mendengarkan lagu kesukaan kita



When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath

Saat kau bilang, kau terlihat berantakan, aku berbisik dengan pelan



But you heard it, darling, you look perfect tonight

Tapi dengarkan ini kasih, kau terlihat sempurna malam ini



[Verse 2]

Well I found a woman, stronger than anyone I know

Ya ku temukan seorang wanita, lebih tangguh dari siapapun yang ku kenal



She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home

Dia wujudkan mimpi2ku, aku harap suatu saat aku kan berbagi rumah dengannya



I found a love, to carry more than just my secrets

Ku temukan sebuah cinta, tuk ku jaga lebih dari rahasiaku



To carry love, to carry children of our own

Menjaga cinta, menjaga anak2 milik kita



We are still kids, but we're so in love

Kita masih anak-anak, tapi kita begitu mencintai



Fighting against all odds

Berjuang hadapi semua rintangan



I know we'll be alright this time

Aku tahu kita akan berhasil kali ini



Darling, just hold my hand

Kasih, genggamlah tanganku



Be my girl, I'll be your man

Jadilah kekasihku, aku kan jadi kekasihmu



I see my future in your eyes

Ku lihat masa depanku di matamu



[Chorus 2]

Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms

Sayang, aku menari dalam gelap bersamamu dipelukanku



Barefoot on the grass, listening to our favourite song

Tak beralas kaki di atas rumput, mendengarkan lagu kesukaan kita



When I saw you in that dress, looking so beautiful

Saat aku melihatmu dengan gaun itu, kau terlihat sangat cantic



I don't deserve this, darling, you look perfect tonight

Aku tak pantas tuk ini, sayang, kau terlihat sangat sempurna malam ini



[Instrumental]



[Chorus 3]

Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms

Sayang, aku menari dalam gelap bersamamu dipelukanku



Barefoot on the grass, listening to our favorite song

Tak beralas kaki di atas rumput, mendengarkan lagu kesukaan kita



I have faith in what I see

Aku punya keyakinan dengan yang ku lihat



Now I know I have met an angel in person

Kini ku sadar, aku bertemu bidadari berwujud manusia



And she looks perfect

Dan dia terlihat sempurna



I don't deserve this

Aku tak pantas tuk ini



You look perfect tonight

Kau terlihat sempurna malam ini

Credit:

Album: Divide

Dirilis: 2017

Penulis Lagu: Ed Sheeran

Fakta di balik Lagu Perfect:

Lagu Perfect dinyanyikan oleh Ed Sheeran dalam Album ÷ (Divide) tahun 2017 yang dirilis ke dalam Bahasa Indonesia lengkap dengan makna dan arti sepenuhnya pada 3 Maret 2017.

Lagu Perfect bermakna tentang seseorang yang sedang jatuh cinta yaitu Ed Sheeran yang jatuh cinta pada istrinya, Cherry Seaborn, dan dianggap sebagai sosok pasangan yang sempurna bagi Ed Sheeran untuk menjalani kehidupan bersamanya sampai akhir hayat.

Dia mengatakan berulang kali dalam lirik Perfect bahwa alasan hubungan sebelumnya tidak berhasil karena tidak pernah memiliki waktu untuk sang kekasih. Dan dia pun mengambil cuti setahun untuk menghabiskan hampir setiap hari bersama dengan Cherry.

Ed Sheeran berdedikasi untuk Cherry dan untuk hubungan mereka. Seperti yang ditulis dalam lirik Perfect, Ed Sheeran sekarang memiliki waktu untuk berdansa dengan Cherry, pergi berkencan dan melakukan hal-hal normal lainnya.

Lagu ini cocok untuk mengisi acara lamaran atau pernikahan kamu. Apalagi jika lagu ini dibawakan oleh instrumental biola atau saxophone yang menambah kesan romantis. (Ade Wina Utari Suherman)***