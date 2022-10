Lirik Lagu Satu-Satu - Idgitaf dan Fakta di Baliknya

Satu-Satu - Idgitaf

Mata pernah melihat

Telinga pernah mendengar

Badan pernah merasa

Terekam jelas seakan terjadi

Baru saja

Siapakah yang salah

Siapa yang tanggung jawab

Waktu terus berjalan

Terasa salah karena

Ada yang belum selesai oh no no

Aku sudah tak marah

Walau masih teringat

Semua yang terjadi kemarin

Jadikan aku yang hari ini

Aku sudah tak benci

Walau nyatanya merugi

Terdengar tidaknya kata maaf

Dada lapang terima semua

Akan ada masa depan

Bagi semua yang bertahan

Duniaku pernah hancur

Rangkai lagi satu satu

Hu

Tak semua kan paham

Dan tak semua katakan

Maaf semua harus terjadi

Pasti rasa sepi

Kini kau tak sendiri lagi

Tak pendam lagi

Aku akan coba pahami