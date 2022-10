Lirik One Last Kiss - Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

One Last Kiss - Utada Hikaru

Hajimete no ruuburu wa

Nante koto wa nakatta wa

Watashi dake no monariza

Mou tokku ni deatteta kara

Hajimete anata wo mita

Ano hi ugokidashita haguruma

Tomerarenai soushitsu no yokan

Mou ippai aru keredo

Mou hitotsu fuyashimashou

(Can you give me one last kiss?)

Wasuretakunai koto

Oh oh oh oh oh…

Wasuretakunai koto

Oh oh oh oh oh…

I love you more than you’ll ever know

Shashin wa nigate nanda

Demo sonna mono wa iranai wa

Anata ga yakitsuita mama

Watashi no kokoro no purojekutaa

Sabishikunai furi shiteta

Maa, sonna no otagaisama ka

Dareka wo motomeru koto wa

Sunawachi kizutsuku koto datta

Oh, can you give me one last kiss?

Moeru you na kisu wo shiyou

Wasuretakutemo

Wasurerarenai hodo

Oh oh oh oh oh…

I love you more than you’ll ever know

Oh oh oh oh oh…

I love you more than you’ll ever know

Mou wakateiru yo

Kono yo no owari demo

Toshi wo tottemo

Wasurerarenai hito

Oh oh oh oh oh…

Wasurerarenai hito

Oh oh oh oh oh…

I love you more than you’ll ever know