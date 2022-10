Lirik Tafsir Mistik - The Panturas dan Fakta di Baliknya

Tafsir Mistik - The Panturas



Wahai setan yang bersembunyi di antara makna



Dan tak mempan diusir dengan ruqyah



Merasuki bangunan kepala



Dan mengendap hingga jadi lumrah



Ruang khayal yang telah kau buka



Beri pembenaran pada dosa-dosa



Manusia yang takabur neraka



Dan coba ciptakan swanirwana



Kau pun berkelana



Di waktu kikuk antara lahir



Dan mati jadikan jagat fana



Mutlak jikalau arwah menafsir



Terus berkelana



Di ruang kikuk antara lahir



Dan mati hingga porak-poranda



Benak-benak yang sudi menafsir



Oh, saat wahyu Sang Maha Penakluk



Yang diramalkan jadi mustakim



Tunduk pada rayu para makhluk



Yang kadang benar lantaran musim



Acap serupa yang kita lawan



Dan kau mungkin juga bukan setan



Tapi apa kabarnya anak hamba



Yang tak pernah ganggu kehidupan kalian? Yeah

Credit:

Produser: Lafa Pratomo

Musik: The Panturas

Penulis lagu: Abyan Nabilio

Vokal: Abyan Nabilio

Guitar 1: Abyan Nabilio

Guitar 2: Rizal Taufik

Bass: Bagus Patria

Drum: Surya Fikri Asshidiq

Keyboard: Panji Wisnu

Album: Ombak Banyu Asmara

Dirilis: 2021

Fakta di Balik Lirik



1. Keluar dari zona nyaman



Lagu Tafsir Mistik merupakan salah satu lagu pembuka untuk album kedua The Panturas yakni Ombak Banyu Asmara.



Berbeda dengan lagu sebelumnya, Balada Semburan Naga yang kental akan aroma oriental dengan nuansa surf punk. Tafsir Mistik akan menuangkan unsur scale gipsy dan arabik. Selain itu, ada unsur unsur surf yang dimana unsur itu menjadi ciri khas lagu-lagu The Panturas.



Tak hanya itu, melalui lagu ini The Panturas mencoba menunjukan bahwa unsur surf dapat dimasukan kedalam jenis musik apapun, seperti gipsy hingga melayu. The Panturas juga mencoba keluar dari zona nyaman mereka kerap menciptakan lagu surf yang monoton.



The Panturas dapat membuat lirik yang prima, pasalnya keberanian mereka untuk keluar dari zona nyaman. Mereka melakukan eksperimen dengan memakai unsur musik baru yang jarang disentuh oleh musisi kontemporer dari Indonesia.



2. Terinspirasi dari musisi tanah air



Lirik Tafsir Mistik terinspirasi dari musisi tanah air yakni D’Loyd dan The Mercy. Meskipun musisi tersebut sudah lawas, namun mereka tidak usang oleh usia. Hal tersebut merupakan harapan dari The Panturas agar Bandnya dapat tetap terasa modern dan tidak usang oleh usia.



3. Keresahan para personil



Lirik dalam lagu ini dikomposisikan oleh sang vokalis sekaligus gitaris, Abyan yang kerap disapa Acin. Pada lagu ini Acin mengangkat tema tentang problematika sosial pemikiran karbitan yang tumbuh karena hadirnya media sosial.



Selain itu, lirik lagu ini merupakan gambaran realita saat ini, dimana semakin bias dan mengaburkan akan makna nilai baru dalam masyarakat. Keresahan tersebut dirasakan oleh para personil The Panturas dikarenakan makin banyak orang yang berpikir bahwa idealisme mereka adalah yang paling benar.



4. Video lirik yang menyita perhatian



Sebelum video klip Tafsir Mistik dirilis, dalam kanal YouTube The Panturas mengunggah audio musik yang mencuri perhatian para penikmat lagu The Panturas.



Pasalnya, video lirik yang diunggah pada tanggal 5 Maret 2021 itu menampilkan video dengan gambar seperti buku-buku lama yang gambar tersebut memuat beberapa cerita mistis lokal. (Tazkia Falah Rahmani)***