Sifat Rizky Billar Ternyata Berubah Drastis Usai Jadi Artis Terkenal, Sahabat: Enggak Kayak Dulu Lagi

PIKIRAN RAKYAT – Borok masa lalu Rizky Billar terus digali netizen yang geram dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diduga dilakukannya.

Tak terkecuali dengan sahabat karib Rizky Billar yang sudah mengenalnya sebelum pesinetron kelahiran 12 Juli 1995 itu terkenal seperti sekarang.

Rama Rimba mengaku mengenal Rizky Billar sejak lama bahkan sering menghabiskan waktu nongkrong dengan suami Lesti Kejora saat masih belum terkenal.

“Kalau gue lihat sih memang agak sedikit berubah, kalau dulu gue kenal sama dia tuh seru, asyik, namanya juga kita teman dekat ya,” kata Rama Rimba.

Baca Juga: Borok Masa Lalu Rizky Billar Terungkap Lewat Jejak Digital, Netizen: Pentingnya Tau Bibit Bobot Bebet

Sejak nama Rizky Billar tenar sebagai pesinetron, dia pun mengakui ada hal yang berubah dari sosok sahabat karibnya itu.

“Tapi kalau sekarang tuh kalau dibilang ada perubahan jujur ya sedikit banyak ada perubahan, artinya kalau ketemu nggak kaya dulu, kalau sekarang tuh kaya you know that lah,” ujarnya.

Meski demikian, dia berusaha untuk memahami Rizky Billar yang telah menjadi artis terkenal.

Baca Juga: Bak Punya Firasat Buruk, Inul Daratista Pernah Peringatkan Rizky Billar untuk Tidak Memukul Lesti Kejora