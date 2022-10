Lirik Lagu Fantastic Tune – Kensho Ono dan Fakta di Baliknya

Fantastic Tune – Kensho Ono

Kasunda mirai wo kirisaku you ni terasu hikari

Musuu no kanousei wo motome

Gotta open my eyes

Wake up sabitsuita me ni hi wo tomose

Get up kusubutteru baai ja nainda zettai

Youi sareta risou nante iranai

Yuragu koto no nai ishi to

Mikansei na chizu de ii kara

Asu wo tsukame kono te de

DETARAME na RIZUMU de nurikaete iku kako ni

Koukai hitotsu arienai daro

Ari no mama no BI-TO de kurikaeshite iku genzei wo

Kasaneta mirai kagayaku you ni

Kizami konda sonzai wo kesshou toshite

Keep it in my story

Maybe sou kakushou nante sa right now moteru hazu wa nai

One day eru kekka toshite no MESSE-JI I mean it

Yousha nai sentaku wo tamerai mo shinai kakehiki mo iranai

Tsunagu beki michi wo tada susunde yuku dake

Aseru koto wa nai hazu nanda

Yukkuri to kono me de tashikamereba ii

Asu wo egake kono te de

GAMUSHARA de ii sa kitto rashisa date shitterunda

Koukai nante shitakunai daro

Kakinaraseyo jiyuu wo furikazaseyo setsubou wo

Bukiyou datte kamawanai kara

Ima wa mae dake wo muite ikunda

With a fantastic tune

Taking time for ease my pain and

Listening to the sound from myself... myself

What a fantastic tune, woah... woah

What a fantastic tune, woah

DETARAME na RIZUMU de nurikaete iku kako ni

Koukai hitotsu arienai daro

Ari no mama no BI-TO de kurikaeshite iku genzei wo

Kasaneta mirai kagayaku you ni

Kizami konda sonzai wo kesshou toshite

Keep it in my story

Artis: Kensho Ono

TV show: Kuroko no Basuke

Dirilis: 2014

Penulis lagu: Ron / R・o・n