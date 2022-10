Lirik Lagu Bulan dan Bulan - Hivi! dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Bulan dan Bulan - Hivi!

Bidadari biru berlarut melamun

Merajut sendu berlinang embun

Mengapa kau membiru menyapa seribu tanya

Buat apa, bila tahu jawabnya

Ooh, kita bagai bumi dan bulan

Berpasangan walau tak sejalan

Mungkin kita harus belajar pada mereka

'Tuk tetap bahagia

(Bagai bumi dan bulan)

Mengapa kau bertanya

(Bila kau tahu) bila kau tahu jawabnya

Buat apa, kita takkan bersama

(Dan kita tak akan bersama)

(Oh oh oh oh)

Biar cerita dikenang indahnya

Jangan paksakan cinta 'kan ada

Haruskah kisah dinoda benci

Harimu yang nanti akan cerah kembali (kembali)

Kita bagai bumi dan bulan (oh, kita bagai bumi dan bulan)

Berpasangan walau tak sejalan (berpasangan walau tak sejalan)

Mungkin kita harus belajar pada mereka

'Tuk tetap bahagia

Kita bagai bumi dan bulan

Berpasangan walau tak sejalan, hmm (berpasangan walau tak sejalan)

Mungkin kita harus belajar pada mereka

'Tuk tetap bahagia

(Kita bagai, bumi bulan)

Kita bagai, bagai bumi bulan (berpasangan, tak sejalan)

Credit

Artis: Hivi!

Pencipta: Nadhia Aleida, Ezra Mandira, dan Febrian Nindyo

Produser musik: Tohpati

Album: Ceritera

Dirilis tahun: 2019

Fakta di Balik Lirik Lagu Bumi dan Bulan - Hivi!

Bumi dan bulan dalam lagu ini merupakan penggambaran dua insan yang berpasangan, tetapi tak sejalan.