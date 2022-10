Lirik Lagu Never Leave Ya - GAC dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Never Leave Ya - GAC

GAC

Yeah yeah

GAC

You ready?

Memang kau tak di sisiku (yup)

Memang kau jauh dariku (haha)

Namun s'lama kau di hati

Ku nantikan slalu kehadiranmu

I believe that we can work it out

I believe that we can work it out

I believe that we can work it out

I believe that we can work it out

Berbaring di dalam kamar tidurku

Menantikan s'lalu kabar darimu

Melihat fotomu yes, it helps a little

Tak berarti ku tak rindu kau keliru

I believe that we can work it out

I believe that we can work it out

I believe that we can work it out

I believe that we can work it out

Dan ku kan s'lalu milikmu

Walaupun aku harus jauh dari sisimu

Dalam hatiku

Terukir namamu

Jangan kau ragu takut aku pergi darimu

Never leave

Never gonna leave ya

Never leave

I'm never gonna leave ya

Never leave

You know I'll never leave ya

No no baby no no

Never leave

Never gonna leave ya

Never leave

I'm never gonna leave ya

Never leave

You know I'll never leave ya

Yeah, never gonna leave ya oh

Menjalani hari-hari tanpamu

Menantikan kapan kita bertemu

S'lalu ingin mendengarmu aku heran

Telepon darimu makes it so much better