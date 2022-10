Lirik Lagu Daydream – J-Hope BTS

Nae seonggyeogeun Half and Half Who knows?

Gongineuroseoui noryeokhaneun Life Who knows?

Keun yogguneun jajehaneun jung Who knows?

Neul gongsange chaoreuneun sum Who knows?

Pyeonhi ulgo sipeun geo I know

Michin deut nolgo sipeun geo I know

Sarange seollego sipeun geo I know

Ye I know I know I know, Cause Me