Lirik Lagu Pilih Saja Aku - Petra Sihombing dan Fakta di Baliknya

Lirik Pilih Saja Aku - Petra Sihombing

Cu cu cu ru

Cinta mengapa kau sengsara benci ku melihatnya

Oh oh dia itu siapa bisa membuatmu merana

Cinta apa kau tak bahagia sini denganku saja

Oh oh dia itu siapa aku ini lebih baik darinya

Jauh dalam hatimu aku tahu

Engkau ingin ada orang yang selalu

Mencinta dan memelukmu setiap waktu

Kalau dia tak mampu pilih saja aku

Cu cu cu ru

Cinta apa kau tak bahagia sini denganku saja

Oh oh dia itu siapa aku ini lebih baik darinya

Jauh dalam hatimu aku tahu

Engkau ingin ada orang yang selalu

Mencinta dan memelukmu setiap waktu

Kalau dia tak mampu pilih saja aku

Ini hatiku untukmu

Percayalah padaku sayangku

Jauh dalam hatimu aku tahu

Engkau ingin ada orang yang selalu

Mencinta dan memelukmu setiap waktu

Kalau dia tak mampu pilih saja aku (kalau dia tak mampu)

Jauh dalam hatimu aku tahu

Engkau ingin ada orang yang selalu (oh)

Mencinta dan memelukmu setiap waktu

Kalau dia tak mampu pilih saja aku