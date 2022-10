Lirik Lagu Fortune Cookie yang Mencinta – JKT48 dan Fakta di Baliknya

Fortune Cookie yang Mencinta – JKT48

Walaupun diri ini menyukaimu

Kamu s'perti tak tertarik kepadaku

Siap patah hati kesekian kalinya

Yeah, yeah, yeah!

Ketika kulihat di sekelilingku

Ternyata banyak sekali gadis yang cantik

Bunga yang tak menarik tak akan disadari

Yeah, yeah, yeah!

Saat ku melamun, terdengar musik

Mengalun di kafetaria

Tanpa sadar, kuikuti iramanya

Dan ujung jari pun mulai bergerak

P'rasaanku ini tak dapat berhenti

Come on, come on, come on, come on, baby!

Tolong, ramalkanlah

Yang mencinta, Fortune Cookie

Masa depan tidak akan seburuk itu

Hey, hey, hey!

Mengembangkan senyuman

'Kan membawa keberuntungan

Fortune Cookie berbentuk hati

Nasib lebih baiklah dari hari ini

Hey, hey, hey!

Hey, hey, hey!

Janganlah menyerah dalam menjalani hidup

Akan datang keajaiban yang tak terduga

Ku punya firasat 'tuk bisa saling mencinta denganmu

Ingin ungkapkan p'rasaan padamu (p'rasaan padamu)

Tetapi aku tak percaya diri (percaya diri)

Kar'na reaksimu terbayang di benakku

Yeah, yeah, yeah!

Meski cowok bilang gadis ideal

Yang punya kepribadian baik

Penampilan itu menguntungkan

Selalu hanya gadis cantik saja

Yang 'kan dipilih menjadi nomor satu

Please, please, please, oh, baby!

Lihatlah diriku