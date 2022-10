Lirik Lagu HANN atau Alone - GIDLE

HANN (Alone) - (G)I-DLE

Do you remember you remember

Remember what you said (said)

Neoneun naege mweodeun jul geotcheoreom mareul geonnetta (geonnetta)

Don't you remember you remember

Remember what you said (said)

Neoneun machi museun yageul meogeun manyang byeonhaetta

Deuriweojin Blue nae heuryeojineun nun

Jinjja Is this true huhoe an hanyago

Nae eojeye My boo boo boo

Lonely life joa

Da samkyeobeorin mul nan shigeobeorin deut

I want you to be ruined butjabji anha kkeut

Neon eojeye My boo boo boo

Lonely life jal ga

Chagapge nareul bonda namin deut doraseonda

Nan meonghani seoitta

Mollatteon neoreul bwatta geujeo useumman naonda

Nan ije neoreul molla

Neol ijeurira Woo woo woo

Jeori ga oji ma dorabojido mala

Neol jiurira Woo woo woo

Jeori ga oji ma dorabojido mala

Do you remember you remember

Remember what you said (said)

Naneun eotteon maldo mot haebon chae neoreul bonhaetta (bonhaetta)

Don't you remember you remember

Remember what you said (said)

Naneun machi museun yageul meogeun manyang byeonhaetta

Da byeonhaetta

Tto heunan sarangcheoreom bbeonhaetta

Gumjurin sajacheoreom neoneun nal neomu weonhaetta

Sonjitgwa geonnen ma

Geojitmarieottamyeon neon sesang jeil motdwaetda

Geureon geoji da ttokgatji

Eommaga hhaetteon mal jeonbu da majji

Sarangeun kkamage byeonhaetta dollil su eobge da taeweotta

Oneul nan nae gieok sogeseo neol eobsaetta

Chagapge nareul bonda namin deut doraseonda

Nan meonghani seoitta

Mollatteon neoreul bwatta geujeo useumman naonda

Nan ije neoreul molla

Neol ijeurira Woo woo woo

Jeori ga oji ma dorabojido mala

Neol jiurira Woo woo woo

Jeori ga oji ma dorabojido mala

Meongdeun nae mame heunjeogeul jiugo

Jeongdeun ne nune nae mameul bichujyo

Neomu chagaweo kkamjjak nollalji molla

Dashi nae ape doraonda haedo

Ijen badajul jariga eomneyo

Kkeuti nan geojyo nan ije neoreul molla

Neol ijeurira Woo woo woo

Jeori ga oji ma dorabojido mala

Neol jiurira Woo woo woo

Jeori ga oji ma dorabojido mala