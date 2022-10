Lirik Lagu Only – Lee Hi dan Fakta di Baliknya

Only – Lee Hi

Be my only one

Ireoke bureugo sipeun ireum nae gyeote

Soneul japgoseo gachi georeoyo

Biga oneun bamedo oerowotdeon najedo

Geudae hwanhan bitkkareul naege gadeuk chilhaejwoyo

Naega deo jalhalgeyo ireoke gachi isseojundamyeon

Now I believe

Rarallarallara bureuneun norae

Chatgo chatgo chaja hemaeideon geudaewa

My, oh my, oh my, oh nae sarang

Be my only love

Georeo georeoganeun balgeoreummada

Gibun joa kkok duriseo chuneun chum gata

My, oh my, oh my, oh nae sarang

Be my only love

Be my only one

Ijeneun sumgiji ankodo malhal su isseo

Geureokena malhago sipdeon I say I love you

Swigo sipeun bamedo bappeudeon achimedo

Geudae naege swil goseul maeumsoge maryeonhaeyo

Naega deo jalhalgeyo geu mameul naege nanwojundamyeon

Now I believe

Rarallarallara bureuneun norae

Chatgo chatgo chaja hemaeideon geudaewa

My, oh my, oh my, oh nae sarang Be my only love

My only one geudaereul bomyeon

Gidaego sipeo gajigo sipeo

I sarangiramyeon eoseolpeun kkumdo irwojil geot gateunde

Now I believe

Georeogeoreo ganeun balgeoreummada

Gibun joa kkok duriseo chuneun chum gata

My, oh my, oh my, oh nae sarang

Be my only love

(My only one)