Lirik Lagu First Love versi Jepang – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu First Love versi Jepang – Utada Hikaru

Saigo no kisu wa tabako no flavor ga shita

Nigakute setsunai kaori

Ashita no imagoro ni wa

Anata wa doko ni irundarou

Dare wo omotterundarou

You are always gonna be my love

Itsuka darekato mata koi ni ochitemo

I'll remember to love you taught me how

You are always gonna be the one

Ima wa mada kanashii love song

Atarashi uta utaeru made

Tachidomaru jikan ga

Ugoki dasouto shiteru

Wasureta kunai kotobakari

Ashita no imagoro niwa

Watashi wa kitto naiteru

Anatawo omotterundarou

You will always be inside my heart

Itsumo anata dake no basho ga aru kara

I hope that I have a place in your heart too

Now and forever you are still the one

Ima wa mada kanashii love song

Atarashii uta utaeru made