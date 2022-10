Lirik Lagu Mystery – Hyo-yeon dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Mystery – Hyo-yeon

Mushimhan deut ni shiseoneul meomchuge han Dance

Buranhage yodongchigi shijakaneun Breath

Rideum soge nae momjjishi

Yeokshi negen chwemyeoncheoreom

Ypajeodeuneun Eyes nareul barabwa

(Machi hollin deushi) Amudo mollae

(Mameul ppaetgin deushi) Naroman gadeukage

(Gipi ppajin deushi) Geurae geureoke

Geurae geureoke geurae geureoke

Mystery mystery mystery mystery-tery

Lalalala lalalala lalalala lalalala

Mystery-tery myste-te-tery

Come and get it baby

Come and get it get it

Come and get it baby

Come and get it get it

Come and get it baby

Come and get it get it

3 2 1

nawa gachi chumeul chuji geudaen eoneusae

naege matchun umjigim maeneodo nunppitto So well

rideum soge nae moksori

yeokshi negen chwemyeoncheoreom

seumyeodeuneun Eyes nal deo weonhae bwa

(machi hollin deushi) amudo mollae

(mameul ppaetgin deushi) naroman gadeukage

(gipi ppajin deushi) geurae geureoke

geurae geureoke geurae geureoke

Mystery mystery mystery mystery-tery

Lalalala lalalala lalalala lalalala

Mystery-tery myste-te-tery

Come on baby chamneun geoseun haeroweo Whistle

chamjji malgo dagawaseo malhae jweo modu shwit

chwemyeon geollin deut Coach

deryeoga nal sarajigi jeon aseulhage wa

Look into my eyes naege malhae bwa