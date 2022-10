Lirik Lagu Erase - Hyolyn feat Jooyoung dan Fakta di Baliknya

Erase - Hyolyn feat Jooyoung

(Hello) manhi bakkwieonne jjarbajin heeoseutaildo

(Hello) jiteun hwajangdo ttansaram gateunde

(Hello) ije ara naran saram

Negen uimieopdangeol neukkyeo neukkyeo

Kkameokgetji mwo dareun yeoja mannamyeon dwae

Uimi eobsi tto dareun namja manna ppeonhagetji

Japji motage ye dwido dorabojima no way yeah

Nan geureoke joheun sarami anya

Neomu eoryeopge saenggakhajineun mara no

Chakhan cheok doo doo roo doo doo roo

Urin wollae geureon sarang don't say yeah

Neol saranghangeol jiwo (jiwo) you

Ni jeonhwabeonho jiwo (jiwo) moreuge

Urin andwae no no wollae geureon sai yeah

(Good bye) maebeon gateun mal jigeutjigeutae babe

(Good bye) urin galsurok gabyeowojyeotjanha

(Good bye) ije ara naran saram

Deo uimieopdangeol neukkyeo

Neodo jal aljanha nan wollae geureon nom

Sunjinhan cheok ni dwieseon neul deoreopji

Gyeolhon hal saido aninde museun sarang

Geujeo neon naege cheol jinan jangnangam

Bamsae sul masigo ttan yeojarang nolgo

Achimi doemyeon tohaenae ni sajin, gieokdoIreoke nan beoryeogagetji

Neon dareun nomgwa saranghagetji

Nan geureoke joheun sarami anya

Neomu eoryeopge saenggakhajineun mara no

Chakhan cheok doo doo roo doo doo roo

Urin wollae geureon sarang don't say yeah