Lirik Lagu Solo – Jennie Blackpink, dan Fakta di Baliknya

Solo – Jennie BLACKPINK

Cheonjinnanman cheongsungaryeon

Saechimhan cheok ijen jichyeo na

Gwichanha



Maeil mwo hae? Eodiya? Babeun? Jal ja

Baby, jagi, yeobo bogo sipeo

Da bujileopseo

You got me like…



Igeon amu gamdong eopsneun love story

Eotteon seollemdo eotteon uimido

Negen mianhajiman, I’m not sorry

Oneulbuteo nan nan nan…



Bicci naneun sollo

Bicci naneun sollo

I’m going solo

I’m going solo



Used to be your girl

Now I’m used to being the goat

You’re sittin’ on your feelings

I’m sittin’ on my throne

I ain’t got no time for the troubles in your eyes

This time I’m only lookin’ at me, myself and I

(I’m goin’ solo)

I’ma do it on my own now

Now that you’re alone, got you lookin’ for a clone now

(so low) that’s how I’m gettin’ down

Destined for this and the crown

Sing it loud like



Igeon amu gamdong eopsneun love story

Eotteon seollemdo eotteon uimido

Negen mianhajiman, I’m not sorry

Oneulbuteo nan nan nan…



Iklan untuk Anda: Perhatian! Sebuah kamera dipasang dalam kuburan dengan mayat!

Advertisement by

Bicci naneun sollo

Bicci naneun sollo

I’m going solo

I’m going solo



Mannam, seollem, gamdong dwien

Ibyeol, nunmul, huhoe, geurium

Holloin ge joha, nan nadawoya hanikka



Jayuroun baramcheoreom

Gureum wie byeoldeulcheoreom

Meolli gago sipeo balkge biccnago sipeo



Bicci naneun sollo

I’m going solo

I’m going solo



Kredit Lagu Solo – Jennie BLACKPINK

Lagu: SOLO

Artis: JENNIE

Album: SOLO

Agensi: YG Entertainment

Pencipta: Park Hong Jun

Produser: Teddy Park

Lisensi: YG Entertainment Inc. (Music) (atas nama YG ENTERTAINMENT); LatinAutorPerf, ASCAP, UMPG Publishing, LatinAutor - UMPG, UNIAO BRASILEIRA DE EDITORAS DE MUSICA - UBEM, UMPI, CMRRA, dan 16 Lembaga Manajemen Kolektif



Fakta di Balik Lagu Solo – Jennie BLACKPINK

Jennie merilis lagu Solo pada 12 November 2018 pukul 18.00 waktu sekitar. Dia menjadi anggota pertama Blackpink yang melakukan debut solo.

Lagu Solo memiliki genre hip-hop dikombinasikan dengan musik pop. Lagu ini menceritakan tentang seorang wanita yang berusaha terlihat percaya diri setelah putus cinta.

Lagu ini berhasil menjadi Music Video (MV) solo K-pop wanita pertama yang mencapai 800 juta viewers di YouTube. Rekor ini didapatkan pada 17 Maret 2022.

MV tersebut membutuhkan waktu tiga tahun, empat bulan, dan empat hari untuk mencapai angka 800 juta viewers.

Lagu Solo berhasil dikenal di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Banyak orang yang melakukan cover dance maupun cover lagunya. (Yani Suryani)***