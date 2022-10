Lirik Lagu Mmmh – KAI dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Mmmh - KAI

Naega neomu nappaseo

Ne mameul jeonbu ppaeatgo sipeojyeo

Don’t you worry

Eoneusae nega nae sesangeul gajingeol

You make me feel so

Mmmh mmmh

Sumeul naeswigo baeteo like

Mmmh mmmh

Gyeonggyereul neomeoseo like

Mmmh mmmh

Nae pume neol ana like

Mmmh mmmh

Dareun saenggageun hajima

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

I said I said

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

Mmmh mmmh

I said I said

The scent of a flower,

Girl is this yours?

Ne gyeoteseo maemdoneun jaseumin

It’s kind of familiar

Neodo ige jamosilji gunggeumhae

Naega neomu nappaseo

Ne mameul jeonbu ppaeatgo sipeojyeo

Don’t you worry

Amado nega i sesangeul jeonbu

Gajineun iri doel teni I got you like

Artis: Kai

Album: KAI

Tahun rilis: 2020

Genre: Korea Dance/Electronic, Pop, K-Pop

Penulis lagu: Junny dan Jane Watson

Fakta di Balik Lagu Mmmh

1. Lagu Pertama yang Meraih 100 Juta Streams