Lirik Lagu Serpihan Hati – Utopia dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Serpihan Hati – Utopia

Di matamu, aku tak bermakna

Tak punyai arti apa-apa

Kau hanya inginkanku saat kau perlu

Tak pernah berubah

Kadang ingin kutinggalkan semua

Letih hati menahan dusta

Di atas pedih ini, aku sendiri

Selalu sendiri

Serpihan hati ini kupeluk erat

Akan kubawa sampai ku mati

Memendam rasa ini sendirian

Ku tak tahu mengapa aku tak bisa melupakanmu

Oh oh oh oh

Ku percaya, suatu hari nanti

Aku akan merebut hatimu

Walau harus menunggu sampai ku tak mampu

Menunggumu lagi

Serpihan hati ini kupeluk erat

Akan kubawa sampai ku mati

Memendam rasa ini sendirian

Ku tak tahu mengapa aku tak mampu

Serpihan hati ini kupeluk erat

Akan kubawa sampai ku mati

Memendam rasa ini sendirian

Ku tak tahu mengapa aku tak bisa melupakanmu

Ha ah, ha ah, ah

Ha ah, ha ah, ah

Di matamu, aku tak bermakna