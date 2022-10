Kemarin Marahin Baim Wong, Video Deddy Corbuzier Ikut Bercandakan KDRT Lesti Kejora Buat Netizen Murka

PIKIRAN RAKYAT - Nama Deddy Corbuzier menjadi sorotan, imbas video konten Somasi yang membahas rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Deddy Corbuzier dinilai ikut melakukan candaan terhadap kasus KDRT Lesti Kejora, apalagi sebelumnya ia mengkritik Baim Wong karena membuat video prank polisi tentang KDRT.

Dalam akun Instagram miliknya, Deddy Corbuzier mengeluarkan amarahnya terhadap konten Baim Wong dan Paula Verhoeven yang menjadikan isu KDRT sebagai konten prank.

Baca Juga: Borok Masa Lalu Rizky Billar Terungkap Lewat Jejak Digital, Netizen: Pentingnya Tau Bibit Bobot Bebet

"@baimwong sorry Bro.. Kali ini loe Chuaaxs bgt... Dan gue sirik... Gimana caranya gue bisa kaya loe ya konten keluarga sama prank," kata Deddy Corbuzier.

"But bro.. This is out of limit... I'm sorry.. Not funny and ini jelas merendahkan polisi nya! Dan KDRT.. Are you out of your mind?! Yes I didn't chat u personally... Coz this isn't personal," ucapnya dalam unggahan Instagram @mastercorbuzier.

Namun unggahan Deddy Corbuzier menjadi bumerang yang berbalik menyerang Deddy Corbuzier, potongan videonya tentang candaan KDRT Lesti Kejora disorot netizen.

“Baim udah ga heran, tapi konten Om sama temen Om juga aku dengernya sakit loh om, kalo roasting pelaku aja gak apa-apa, jangan korban dong (emot menangis). Korban lagi terbaring dirumah sakit loh,” ujar @sokli*******jen.

Baca Juga: Foto Diduga Anak Pertama Rizky Billar dari Wanita Lain Bocor, Netizen: Fix Ini?