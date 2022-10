Memasuki Usia 18 Tahun, Kotak Rilis Album Baru dan Jadwalkan Tur ke Delapan Kota

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki usia 18 tahun, band rock Kotak merilis mini album baru. Band yang diawaki Tantri (vokal), Chua (bas), dan Cella (gitar) itu juga akan melakoni tur ke delapan kota.

Bagi Kotak, hadirnya mini album dan rencana tur adalah bukti eksistensi di dunia musik. Mini album berjudul "18+" dirilis Jumat, 30 September 2022.

Digarap selama pandemi, mini album ini berisi lima lagu yaitu, "Hantam" yang menjadi soundtrack film "Satria Dewa: Gatot Kaca", "Local Pride", "It's Okay Not To Be Okay", "Budak Konten", dan "Sabda Netizen”.

Baca Juga: Deddy Corbuzier Diserang Netizen Usai Bercandakan Kasus KDRT Lesti Kejora: Kemarin Marahin Baim, Eh Sekarang

Proses pembuatan mini album itu melibatkan Ted Jensen, master engineer dari Sterling Sound yang pernah bekerja sama antara lain dengan Greenday, Deftones, dan Dave Matthews Band.

"Mini album ini garis besarnya menggambarkan bagaimana kehidupan anak umur 18 tahun di zaman sekarang. Namun, hal ini dilihat dari sudut pandang Kotak yang sudah berusia 18 tahun. Tema besar lagu-lagu ini di mini album ini adalah digitalisasi," kata Tantri.

Dari mini album "18+", Kotak memilih "Sabda Netizen" sebagai single. Lagu ini disajikan Kotak bersama Ras Muhammad. Tantri menyebutkan, "Sabda Netizen" berkisah tentang kekuatan warganet di dunia maya yang bisa membuat sebuah masalah menjadi viral.

Baca Juga: Foto Diduga Anak Pertama Rizky Billar dari Wanita Lain Bocor, Netizen: Fix Ini?

Tak jarang, kekuatan suara warganet menjadi solusi.