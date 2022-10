Ayu Dewi Kepergok Hapus Foto Bunga Raksasa Hadiah dari Regi Datau, Label Toko Denise Chariesta Disorot

PIKIRAN RAKYAT - Nama Ayu Dewi sedang menjadi sorotan, buntut isu perselingkuhan yang dilakukan suaminya, Regi Datau dan Denise Chariesta.

Netizen menyoroti beberapa foto dan video lawas hubungan Ayu Dewi dan Regi Datau yang dinilai sangat renggang, seolah memperkuat isu perselingkuhan itu benar adanya.

Pada tahun 2020 lalu, Ayu Dewi pernah membagikan foto buket bunga raksasa saat perayaan ulang tahunnya ke-36.

Bunga tersebut diberikan Regi Datau dan anak-anaknya sebagai hadiah ulang tahun untuk Ayu Dewi.

"Happy birthday Mommy. Thank you for being a wonderful and loving mommy to Aqila, Aqlan, Aqli, as well as a kind and caring wife to daddy. We wish you lots of happiness and blessings on your very special day," demikian dalam caption unggahan tersebut.

Unggahan Ayu Dewi yang diduga sudah dihapus./Instagram.com @mrsayudewi

Namun unggahan Ayu Dewi tersebut duah tidak ada dalam Instagram @mrsayudewi. Netizen berspekulasi jika Ayu Dewi baru saja menghapus foto tersebut, buntut isu perselingkuhan Regi Datau dan Denise Chariesta.

Apalagi jika dilihat dari label bunga tersebut, buket raksasa itu dibeli dari Fleur de DC, toko milik Denise Chariesta.