Lirik Lagu Love Shot – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Love Shot – EXO

Album: Repackage

Dirilis: 2018

Penulis Lagu: Paul Thompson, Richard Boardman, Louis Tomlinson, Nicholas Gale, Pablo Bowman, Kim Jong Dae (Chen), Park Chan Yeol (Chanyeol), Sarah Blanchard, Yun Kyoung, dan Anthony Russo.

Baca Juga: Lirik Lagu Naked - FINNEAS dan Fakta di Baliknya

Chagapdorok seorol gyeonun chae

Nari seon deut geu moksorien

Sum makineun geonman gadeukae

Oh oh oh oh oh

[D.O./All] Aye ye

Nuneul garin chaero geureoke

Gutge dada beorin seoroye

Mami aesseo wemyeonhaneungeol

Baca Juga: Lirik Lagu Claudia - FINNEAS dan Fakta di Baliknya

Ah tadeureo ga

Gallajil tteut sumi makyeo wa

Galjeungi na

I han janeul gadeuki dama

Neomchil tteutan

Witaeron oneul bameul nan

Baca Juga: Lirik Lagu Break My Heart Again - FINNEAS dan Fakta di Baliknya

It’s the love shot

[Kai/All] Na nanana nananana

[Kai/All] Na nanana nanana

[Kai/All] Na nanana nananana

[Xiu/All] Oh oh oh oh oh

It’s the love shot