Banjir Hujatan, Video Baim Wong dan Paula Verhoeven Prank KDRT Dihapus

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven dihujat netizen setelah membuat video prank polisi terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Video prank polisi itu langsung dihapus pada Minggu, 2 Oktober 2022 pagi setelah ramai dihujat netizen.

Pada sore hari, video prank polisi tersebut sudah tidak bisa dibuka. Namun jejak digital tetap tertinggal.

Video konten prank tersebut sudah tersebar cepat di media sosial, apalagi konten tersebut muncul di tengah ramai masalah rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Lesti Kejora melaporkan Rizky Billar terkait dugaan kasus KDRT yang terjadi pada Rabu, 28 September 2022 lalu.

Deddy Corbuzier mengkritik pedas konten prank KDRT tersebut, menurutnya Baim Wong kali ini sudah keterlaluan.

"This is out of limit... I'm sorry... Not funny and ini jelas merendahkan polisi nya! Dan KDRT..," ucap Deddy Corbuzier dalam unggahan Instagram @mastercorbuzier.

