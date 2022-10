Lirik Lagu XOXO – JEON SOMI dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu XOXO – JEON SOMI

Banjjok gateun sori haji ma

Nae banjjok ije nae geoya

Nappeun yeonirago haji ma

Nappeun geon neoui geunyeoya

XOXO

XOXO

Nothing lasts forever

Beoreutcheoreom baetdeon

Ne malcheoreom bogi joke kkeunnatjanni

Chinguchigon yeppeun yeosachineun gaeppul

Gyaehante jigeum neoreul ppaetgin geoni (Look out!)

Nunmul ttuk tteoreojyeo I'm fallin

In my G 65 I'm rollin

I du geuljareul jiwoyagetji uri

Neomu miwodo I should let it go

Du beon dasin neol bogo sipji ana X O

Banjjok gateun sori haji ma

Nae banjjok ije nae geoya

Nappeun yeonirago haji ma

Nappeun geon neoui geunyeoya

XOXO

XOXO

Satang ballin maltu

Dalkomhaetdeon mankeum

Apeunikka jebal don't speak yeah

Apeunikka cheongchun

Paranmankeum jeoleum

Geoul soge nan still pretty yeah

Oh no jjijeosseo neoui photos

Jiwosseo neoui beonho

Bichi naneun solo

Plenty fish up in the sea

But they don't swim like me you know it

Keep on rowin' if you miss it

Hugs and kisses, x and o's for you

Neomu miwodo I should let it go

Du beon dasin neol bogo sipji ana X O

Banjjok gateun sori haji ma

Nae banjjok ije nae geoya

Nappeun yeonirago haji ma

Nappeun geon neoui geunyeoya

XOXO XOXO

Banjjogeul jwotdeon naega antakkawo

Had enough

Dasi jwodo wonhajido ana

Just because