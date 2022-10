Lirik Lagu Forever Only – Jaehyun NCT dan Fakta di Baliknya

Lirik lagu Forever Onlu - Jaehyun NCT

Neoui bin jari

Deo jitge neoreul neukkin

Jogeum dwineujeun Irony

Gil ileun mameun Lonely

Lonely

Neul iksukan georil

Gyesokaeseo hemaedeon uri

Jiteojineun bulbit

Seonmyeonghaejiji anneun binjari

Where you been my whole life

Doranuumyeon heurithaetdeon

Hollo namgyeojin kkumieotdeon

Hwanyeongieonna

Neoui bin jari

Deo jitge neoreul neukkin

Jogeum dwineujeun Irony

Gil ileun mameun Lonely

Lonely

Apeuge beonjin

Ibyeorui majimak Kiss

Naegen neoui dwinmoseummani

Be my forever only

Only

Bulbit areundaen bada wiro bichin

Neol dama banjjagineun That view

Son daeumyeon eoneusae heuteojyeo

Japil deut neol jabeul suga eopgo

Ooh ooh

Nega imi eomneun i sungan

Yeojeonhido neomu seonmyeonghan

Neoneun ttodasi nal chajawa Oh yeah

Neoui bin jari

Deo jitge neoreul neukkin

Jogeum dwineujeun Irony

Gil ileun mameun Lonely

Lonely