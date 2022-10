Lirik Lagu Zoom – Jessi dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Zoom – Jessi

Lights, camera, action

I see you lookin' at my P-I-C (I know)

Keuge danggyeo danggyeo jom deo danggyeobwa bwa gittongchaji (Ayy)

Zoom in (Uh-huh), zoom out (Okay)

Zoom in (Uh-huh), zoom out (Okay)

Zoom in (Uh-huh), zoom out (Okay)

Baby, hwak gage hwakdae hwaksilhage, ow (Ow)

I'm feelin' like a million bucks, yeah

Must be that million bucks, yeah

(Brr-brr, brr-brr-brr)

Oneulttara bichina

Selfie chalkakamyeon bichina (Hey)

Always talkin' shit, know you like that (Woo)

Jjoljima ang muljineun aneulge (Hey)

Yeah, it's like that

Hey, hey, pretty little thang

Do ya thang, I'll be right back

Ooh-ooh, ooh-ooh

Urin modu sajin jjikgi wihae sara (Yeah, yeah)

Nado geurae ne mam ara (Yeah, yeah), aight

Ooh-ooh, ooh-ooh

Urin modu gwansimbatgi wihae sara (Yeah, yeah)

Nado geurae ne mam ara, aight

Lights, camera, action, baby



I see you lookin' at my P-I-C (I know)

Keuge danggyeo danggyeo jom deo danggyeobwa bwa gittongchaji (Ayy)

Zoom in (Uh-huh), zoom out (Okay)

Zoom in (Uh-huh), zoom out (Okay)

Zoom in (Uh-huh), zoom out (Okay)

Baby, hwak gage hwakdae hwaksilhage, ow

Do you like all my clothes and my bags?

Oseul ipgo gabang messeul ppuninde?

Why you like it when I'm sad or I'm mad? (I don't know)

I don't give a uh, 'cause I'm a bad

Bitch, bitch, naneun wishlist hangsang il pick

Mureoboji jom ma eonni mwoya ripseutik?

It's funny how you always talkin' money

But always playin' a dummy

Youse a bummy

Beggin' yo' mummy for money, ha

Oh, he lookin' good in that Louis, Louis

Oh, she a cutie with that booty, booty

Screenshot jeojanghae nwadullae? (Brr)

Goddamn, silhwanya? heoridulle? (Ha)

Dwaesseo daeumdaeum (eum)

Nan mudeomdeom (deom)

Eat it up, meokbang

Watch you chow down

Set, dul, hana, cheese

Take a couple pics, and a couple of flicks (Yeah)

Ooh-ooh, ooh-ooh

Urin modu sajin jjikgi wihae sara (Yeah, yeah)

Nado geurae ne mam ara (Yeah, yeah), aight

Ooh-ooh, ooh-ooh

Urin modu gwansimbatgi wihae sara (Yeah, yeah)

Nado geurae ne mam ara, aight

Lights, camera, action, baby

I see you lookin' at my P-I-C (I know)

Keuge danggyeo danggyeo jom deo danggyeobwa bwa gittongchaji (Ayy)

Zoom in (Uh-huh), zoom out (Okay)

Zoom in (Uh-huh), zoom out (Okay)

Zoom in (Uh-huh), zoom out (Okay)

Baby, hwak gage hwakdae hwaksilhage, ow